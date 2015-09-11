بالصور.. الكنائس تستعد لتوزيع البلح والجوافة فى احتفالات عيد النيروز

يحتفل الأقباط، اليوم، برأس السنة القبطية وفق التقويم القبطى، والمعروف بعيد "النيروز"، الذى يوافق 11 سبتمبر وفق التقويم الميلادى من كل عام، تخليداً لشهداء المسيحية.

ومن طقوس عيد النيروز لدى الأسر القبطية، شراء البلح الأحمر والجوافة، وذلك نظرًا لأن اللون الأحمر بالبلح يرمز إلى دماء الشهداء الذين استشهدوا بعد تمسكهم بالعقيدة أمام الإمبراطور الرومانى دقلديانوس، الذى بدأ حكمه عام 284م، بينما الجوافة يرمز قلبها الأبيض إلى النقاء والصفاء الداخلى.

وجاء الاحتفال بعيد النيروز، كرمز لبداية رأس السنة القبطية، لرغبة الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر تخليد شهداء المسيحية، الذين بدأوا عصراً من الاضطهاد على أيدى الإمبراطور الرومان دقلديانوس منذ توليه الحكم عام 284 م.

وكلمة "نيروز"، لها أصل قبطى من الكلمة "نى – يارؤؤ"، والتى تعنى الأنهار، وذلك لأن فى شهر 9 كان فيضان النيل الذى كان من ضمن أسباب الحياة لمصر، ولها أيضا أصل من اللغة الفارسية، وتعنى "اليوم الجديد"، وكان المصريون فى أيام الفراعنة يحتفلون بعيد النيروز، لمدة سبعة أيام متواصلة.



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