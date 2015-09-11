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مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات التركية ومتمردين أكراد فى غازى عنتاب

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مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات التركية ومتمردين أكراد فى غازى عنتاب مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات التركية ومتمردين أكراد فى غازى عنتاب
قتل خمسة اشخاص فى حصيلة أولوية اثر صدامات بين متمردين اكراد وقوات الامن فى مدينة غازى عنتاب التركية التى تستوعب مئات الالاف من السوريين اللاجئين.

وقالت مصادر ميدانية مساء الخميس إن " الاشتباكات المسلحة وقعت قبل قليل فى منطقة ميديكل بارك وسط مخاوف لدى اللاجئين السوريين من ردود افعال وانتقامات من الطرفين".

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان القتلى هم بين المتمردين أم من قوات الأمن.

وأعلنت تركيا امس الخميس انها توغلت ميدانيا وقصفت جوا ايضا مواقع لحزب العمال الكردستانى بفرعيه السورى والعراقى.

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