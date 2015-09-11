دعوى طلاق للضرر لزوجه هجرها زوجها بسبب إصابتها بضعف السمع بعد حادث سير

أقامت "سوسن.س" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، ضد زوجها "نبيل.ش"، وطالبت فيها بالتفريق بينهما بعد هجره لها مدة سنة وأربعة شهور وزواجه من أخرى، ورفض تطليقها بسبب مشاكل بينهما، لإصابتها بضعف السمع بعد حادث سير وقع لها.

وحملت الدعوى رقم 2876 لسنة 2015، وقالت الزوجة فيها: تزوجت بعد قصه حب مع زوجى تعاهدنا فيها أن يساند كل منا الآخر، ولكن بعد الزواج كانت كل الوعود هباءً، واتضح لى أن زوجى كان لا يهتم إلا بجسدى والحصول على المتعة، وهذا ما اتضح لى بعد وقوع حادث سير لى.

وأكملت: بعد الحادث أجريت عدة عمليات وعلى أسرها ضعفت قدرتى على السمع، مما أضطرنى لتركيب سماعه، وبعدها بدأ يعاملنى كأنى أعانى من نقص، ولم يعد يتفاهم معى وكل يوم خلافات – وكلام يسم البدن بيعايرنى بإصابتى - وهجرنى وترك البيت وعرفت بعدها أنه أتجوز وفضل سنة وأربع شهور ميسألش فيا ولا فى ولاده الاتنين".

وأكملت: طالبته بأن يطلقنى ويتركنى فى حالى، بعد أن حرمنى من كل حقوقى، وأصبح كل ما يربطنا الخلافات والمشاكل وأخيرًا بعد يائسى منه لجئت لإقامة تلك الدعوى أمام محكمة الأسرة لعلها تنصفنى.