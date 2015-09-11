الحماية المدنية تُسيطر على حريق نشب بمنزل فى مدينة إدفو

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق شب بمنزل فى مدينة إدفو، فيما لم ينتج عن ذلك أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت إدارة الحماية المدنية بأسوان تلقت استغاثة من أهالى شارع خلف المستشفى بمدينة إدفو، تفيد باندلاع حريق فى منزل مكون من طابق واحد، وانتقال النيران لكشك متاخم له.

انتقلت قوة من الحماية المدنية لمكان البلاغ ، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء وتشابكت مجهودات رجال الحماية مع جهود قاطنى الشارع فى السيطرة على النيران واحتوائها، ومنع امتداد ألسنة اللهب للمحلات والمنشآت المجاورة، فتم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.