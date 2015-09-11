' ساعدوا اللاجئين ' على قمصان برشلونة وأتليتكو في قمة الدوري الإسباني

(إفي): يرتدي لاعبو برشلونة وأتليتكو مدريد قميصا قبل المباراة التي تجمعهما في الدوري الإسباني السبت المقبل، يطالبون عبرها بتقديم المساعدة للاجئين الذين يصلون أوروبا قادمين من سوريا والعراق وباكستان، لمواجهة أزمة اللاجئين الأكبر في أوروبا.

وتحمل القمصان عبارة "ساعدوا اللاجئين" التي ستكون مكتوبة أيضا باللغة الإنجليزية.

بالتعاون بين وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمؤسسات الاجتماعية في الناديين الإسبانيين.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعبون الـ22 الذين سيخوضون المباراة هذه القمصان ليظهروا بها أمام وسائل الإعلام، قبل انطلاق اللقاء.

وتعد هذه المبادرة هي الأولى ضمن حملة للفريق الكتالوني من أجل جمع أموال لصالح اللاجئين. كما أكد برشلونة أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن كافة تفاصيل حملته.