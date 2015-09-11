ريال مدريد يتلقى ضربة قوية بإصابة جيمس رودريجز

تلقى ريال مدريد ضربة قوية بإصابة جيمس رودريجز نجم الفريق وتأكد غيابه عن مباريات الميرنجي 4 أسابيع.

جيمس رودريجز بدأ الموسم بديل في حسابات رافايل بينيتث المدير الفني للفريق الملكي خلال لقاء سبورتنج خيخون كونه لم يشارك في معسكر الإعداد كاملا لحصوله على راحة إضافية.

لكن النجم الذي قضى أغلب صيفه المنصرم مع منتخب كولومبيا يلعب في كوبا أمريكا تعملق في المباراة الثانية لريال مدريد حين لعب أساسيا أما بيتيس.

وحاليا ريال مدريد أعلن غياب نجمه الأعسر عن الملاعب أربعة أسابيع بسبب إصابته في مباراة كولومبيا ضد بيرو خلال اسبوع الفيفا للمنتخبات.

ويملك رافا خيارات عديدة لشغل مكان جيمس أبرزها إسكو مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل وتوني كروس ولوكا مودريتش، أو كوفاسيتش الصفقة الجديدة للميرنجي.