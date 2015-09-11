فلورنتينو بيريز: لن نضم ديفيد دي خيا في يناير

قطع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الطريق أمام انضمام ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رئيس ريال مدريد كرر هجومه على إدارة يونايتد خلال حواره مع إذاعة كادينا سير الإسبانية اليوم الخميس.

وكان دي خيا على أعتاب الميرنجي قبل عام واحد من نهاية عقده مع يونايتد، لكن النادي الإنجليزي ونظيره الإسباني أخفقا في إتمام الاتفاق وتبادلا الاتهامات كل يلقيها على الآخر.

وقال بيريز اليوم الخميس: "بالتأكيد لن نحاول ضم دي خيا في يناير المقبل".

وتابع "حاولنا كل مساعينا لإتمام الصفقة لكن في النهاية إدارة يونايتد كانت مفتقر للخبرة".

لكن التقارير تقول إن ريال مدريد سيحاول الاتفاق مع ديفيد دي خيا لاستقدامه من يونايتد في الصيف المقبل مجانا بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.