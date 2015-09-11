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فينجر يرد غاضبا على اتهامه بالكذب في خبر ' إصابة ويلبيك '

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فينجر يرد غاضبا على اتهامه بالكذب في خبر ' إصابة ويلبيك ' فينجر يرد غاضبا على اتهامه بالكذب في خبر ' إصابة ويلبيك '

عبر أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن ضيقه من الشائعات التي قالت إنه أخفى حقيقة إصابة مهاجمه داني ويلبيك عن الجماهير.

فينجر ظهر في مؤتمر صحفي واكد إصابة ويلبيك قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الصيفية.

جمهور أرسنال كان مستاء بحسب استطلاعات الرأي بسبب عدم تعاقد النادي مع رأس حربة خلال الانتقالات.

وزاد الاستياء حين علم الجمهور أن إصابة ويلبيك أكبر مما أعلنه فينجر، وأن المهاجم الدولي قد يغيب لـ6 أشهر وليس مجرد أسابيع قليلة.

وعقب فينجر "أنا لم أكذب على الجماهير حين كشف عن إصابة ويلبيك. لم أكن أعلم أنه سيغيب 6 أشهر في ذلك الوقت".

وتابع "لم أكذب. لكني لم أمنحكم معلومات لأني لم أمتلكها في هذا الوقت".

وأكمل "مساء الجمعة عملت أن اللاعب لم يستجب للعلاج عكس ما كنا نأمل. بالتالي بات ضروريا أن يخضع لمزيد من الفحوصات ولنرى كم سيغيب".

وأتم "لكن كل هذا ضعوه على جانب. نحن لم نتعاقد مع شخص ما لأننا لم نجد الشخص المناسب".

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فيديو اليوم السابع