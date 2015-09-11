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رئيس وزراء فلسطين: دعم فرنسا لاقتصادنا استثمار فى الإستقرار بالمنطقة

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رئيس وزراء فلسطين: دعم فرنسا لاقتصادنا استثمار فى الإستقرار بالمنطقة رئيس وزراء فلسطين: دعم فرنسا لاقتصادنا استثمار فى الإستقرار بالمنطقة
أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله بالشراكة مع فرنسا وبدعمها لفلسطين والاستثمار فى دعم اقتصادها الوطنى، واصفا إياه بـ"الاستثمار فى الديمقراطية والسلام والاستقرار فى المنطقة بأكملها، باعتبار فلسطين بوابة الديمقراطية والسلام فى العالم العربى، ونموذج فى التعايش بين الأديان".

جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس الخميس رئيس الوزراء الفلسطينى مع وفد من رجال الأعمال وممثلى عدد من الشركات العالمية والاتحادات الصناعية وعدد من ممثلى وزارت الفرنسية، بحضور رئيس جمعية أرباب الأعمال الدولية جان برويل والقنصل الفرنسى العام فى القدس هيرفى ماجرو، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، ووزير الحكم المحلى حسين الاعرج، ووزير المالية شكرى بشارة، وعدد من المسئولين الفلسطينيين، وطاقم البعثة الدبلوماسية فى باريس.

وبحث الحمد الله سبل الدعم الفرنسى للاستثمار فى فلسطين، خاصة فى القطاع الخاص، مشيرا إلى الخطوات والقرارات التى اتخذتها الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار على الصعيد المحلى والدولى وخاصة الفرنسى.

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مصر 365

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