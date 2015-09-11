لماذا غاب سامي جابر عن مرافقة إيميه صياح إلى المؤتمر المنتظر؟

عقدت مؤسسة "مينتور العربية لوقاية الأطفال والشباب من المخدرات" مؤتمرها الصحفي ظهر أمس في فندق " four seasons" في بيروت، بحضور سفيرة الحملة إيميه صياح والمدير التنفيذية لجمعية "مينتور" ثريا اسماعيل وبغياب سفير الحملة الكابتن السعودي سامي جابر بداعي السفر.

وقد وجّه رسالة مسجلة تحدث فيها عن أن "مشاركته بهذه الحملة هي واجب إجتماعي لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات لضمان مستقبلهم".

من جهتها، قالت إيميه عن المشاركة في حملة "ما بتفرق معي" إنها أساسية ، وتابعت "لي الشرف أن أكون فيها، كون رسالتها تتوجه لعمر الشباب وهي رسالة ضرورية أن نعمل على الحد من انتشار تعاطي المخدرات لا سيما بين الأطفال".

وعن اختيارها من قبل "مينتور أرابيا" شكرت إيميه الجمعية على اختيارها كسفيرة لحملتها، وأشارت إلى أنه "يجب على الإنسان أن يحافظ على طبيعته وعلى تواصله مع الناس". وتابعت "صحيح نحن عمل تحت الأضواء ولكن في النهاية كلنا نعيش بالمشاكل الموجودة حولنا.".

وتابعت " يجب ان نستغل وجودنا تحت الاضواء كونها تصل إلى كل الأشخاص بشكل أسرع وهذا ما يميزنا هو ايصال الرسالة فالحمدالله اختاروني ان اكون سفيرة لهذه الحملة وآمل أن أكون تحت حسن ظنهم".

وردا على سؤال، حول امكانية قيامها بتمثيل دور فتاة تتعاطى المخدرات قالت " بالطبع، هذه من الأمور الطبيعية، ولا يجب أن يكون هناك أي دور يشبه الآخر، ويكون هناك أدوار مركبة بشكل أكبر تتطرق لحالات نفسية، لأنه من خلال التمثيل من الممكن أن نوصل رسالة معينة تعبر عن موضوع معين وتؤثر في نفسية المشاهد أكثر من الرسالة المباشرة.

يذكر أن "Bobolink" هي من قامت بوضع فكرة الإعلان وتصويره والتي تعود لصاحبها لبيب شوفاني.