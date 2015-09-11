بعد أن غيّرت رقم هاتفها وعنوان بيتها..هل أصالة مهددة؟

بعد أن نشرت رقم هاتفها وعنوان منزلها على حسابها الخاص في موقع "انستغرام" عن طريق الخطأ، أعلنت الفنانة أصالة أنها ستضطر لتغيير محل إقامتها ورقم هاتفها.

ولكن ما الذي يخيف أصالة إلى هذا الحد، لكي تغيّر رقم هاتفها وعنوان منزلها؟ فهل هي تخشى الأذية من أحد؟ أم أنّها تتلقى تهديدات ؟..

سبب غلطة أصالة تضطر لتغيير منزلها ورقم هاتفها

وفي الوقت عينه، فإنّ عناوين منازل الكثيرين من المشاهير ليست مخفيّة أو سراً على أحد، فالجمهور يعرف عناوين النجوم وأرقام هواتف معظمهم، ولم نسمع أو نلحظ أنّ فناناً عمد إلى تغيير محل إقامته لهذا السبب.

وكانت أصالة قد نشرت في وقت سابق بطاقات أبنائها، لمناسبة أول يوم في دراستهم، ولم تنتبه إلى أنّ البطاقات كتب عليها أرقام الهواتف الخاصّة بها وعنوان منزلها، ما أجبرها على حذف الصور لاحقاً.

وبعد هذه الغلطة، وصفت أصالة نفسها بأنها اندفاعية، وتقول ما تشعر به ، من دون حذر، معلنةً أن زوجها قرر تغيير عنوان المنزل ورقم الهاتف الخاص بهما.

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