شيرين عبد الوهاب تتمنى العودة إلى حياة الفقر

تمنّت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تعود إلى طفولتها، معبّرة عن ذلك من خلال تعليقها على صورة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" وهي لا تزال طفلة صغيرة . وجاء في التعليق:"يا ريتني لسه صغيرة".

واللافت أنّ شيرين ،على الرغم من نجوميتها وشهرتها والمكانة الفنية التي وصلت إليها، لا تزال تحنّ إلى طفولتها "غيرالمُرفّهة"على حدّ وصفها في الكثيرمن اللقاءات، حيث وصفت مراراً طفولتها بالصعبة، وقالت إنّها عاشت الفقرمع أسرتها في حي "القلعة"، وهو أحد الأحياء الشعبية.

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لكن ما هي الأزما ت التي تمر بحياة شيرين حالياً، والتي جعلتها تترحّم على حياة طفولتها الصبعة، لتتمنى أن تعود فقيرة ؟

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