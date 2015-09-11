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شيرين عبد الوهاب تتمنى العودة إلى حياة الفقر

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شيرين عبد الوهاب تتمنى العودة إلى حياة الفقر شيرين عبد الوهاب تتمنى العودة إلى حياة الفقر

الخميس 10-09-2015 22:33

تمنّت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تعود إلى طفولتها، معبّرة عن ذلك من خلال تعليقها على صورة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" وهي لا تزال طفلة صغيرة . وجاء في التعليق:"يا ريتني لسه صغيرة".

واللافت أنّ ،على الرغم من نجوميتها وشهرتها والمكانة الفنية التي وصلت إليها، لا تزال تحنّ إلى طفولتها "غيرالمُرفّهة"على حدّ وصفها في الكثيرمن اللقاءات، حيث وصفت مراراً طفولتها بالصعبة، وقالت إنّها عاشت الفقرمع أسرتها في حي "القلعة"، وهو أحد الأحياء الشعبية.

ماذا حصل بين عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب في مؤتمر "ذا فويس"؟

لكن ما هي الأزما ت التي تمر بحياة شيرين حالياً، والتي جعلتها تترحّم على حياة طفولتها الصبعة، لتتمنى أن تعود فقيرة ؟

 

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