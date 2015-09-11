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ابراهيم الحساوي: MBC السبب في تأجيل عرض مسلسل "طريق المعلمات"

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ابراهيم الحساوي: MBC السبب في تأجيل عرض مسلسل "طريق المعلمات" ابراهيم الحساوي: MBC السبب في تأجيل عرض مسلسل "طريق المعلمات"

الخميس 10-09-2015 23:41

صرّح الفنان القدير إبراهيم الحساوي خلال اتصال هاتفي مع "سيِّدتي نت"، بأنه لا يعلم أسباب تأجيل عرض مسلسل "طريق المعلمات" الذي تم تصويره في الأحساء، وتم الانتهاء من تصويره منذ مدة، حيث لم يدخل في السباق الرمضاني، ولم يعرض حتى الآن، معتقداً أن هناك أسباباً خاصة بمحطة العرض mbc، وأضاف أنه من المتعارف عليه أن لديها برنامجاً سنوياً خاصاً، ومن الممكن أن لها رؤية خاصة في اختيار توقيت معين للعرض.
وذكر الحساوي أنه يجسّد في العمل دور أب لإحدى المعلمات المتنقلات في الهجرة الخاصة بالتعيين، ويواجه في العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية المختلفة.

وقد شارك في هذا العمل العديد من النجوم، ومن أبرزهم: زهرة عرفات، وهيفاء حسين، وشيماء سبت، ودانة آل سالم، وجعفر الغريب، وجبران جبران، وهو من إخراج سائد هواري، وتأليف بشاير محمد.

من جهة أخرى، عبّر الحساوي عن مدى سعادته في المشاركة بمسرحية "سراة الشعر والكهولة" التي عرضت في مهرجان عكاظ في الطائف، وستعرض قريباً في باريس، وهي للشاعر لبيد بن ربيعة، وقد حضر المسرحية الأمير خالد الفيصل ومجموعة من أفراد أسرته.

وعبّر الفيصل بأنها من المسرحيات الهامه ولو كانت هناك جائزة أوسكار في لكانت من نصيب تلك المسرحية التي تحدثت عن شاعر مهم من شعراء الجاهلية لبيد بن ربيعه وتطرقت أيضا للشاعر الراحل محمد الثبيتي، وقد شارك في هذه المسرحية نجوم عدة أبرزهم: من الأردن منذر رياحنة، ومن السعودية تركي اليوسف، ونايف خلف، وشافي الحارثي، وخالد الصقر، وشجاع نشاط وهي من تأليف الشاعر صالح زمانان واخراج فطيس بقنه

ومن الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم الحساوي يجهز حالياً لتصوير فيلم سينمائي قصير سيتم البدء في تصويره بعد شهر تقريباً في مدينة الدمام مع المخرجة ريم البيات، ويتناول هذا الفيلم العلاقة الزوجية بين الزوجين، وقد تم كتابته بطريقة احترافيه من قبل المخرجة ريم البيات بالاشتراك مع أحمد الملا.

 

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