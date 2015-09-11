بالصور: انطلاق فعاليات مهرجان IIFA 2015على "MBC Bollywood" في دورته الـ16

انطلقت مساء الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر الدورة السادسة عشرة من فعاليات مهرجان "جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام" (IIFA) على MBC Bollywood في أجواء احتفالية مليئة بالمفاجآت، وبحضور حشد من نجوم بوليوود.

ومن المقرّر أن تستمرّ الدورة حتى 11 سبتمبر في ثلاث حلقات تمتدّ كلّ منها نصف ساعة تقريباً، حيث سيعرض الحفل في تمام الساعة 04:30 عصراً بتوقيت غرينتش، 07:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وقد عرضت الحلقة الأولى من التغطيات الخاصة أمس الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، حيث قامت بالتقديم ملكة جمال مصر السابقة نور السمري.

وستعرض الحلقتان الثانية والثالثة الخميس 10 والجمعة 11 أيلول/سبتمبر 2015 في تمام الساعة 04:00 عصراً بتوقيت غرينتش، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية على MBC Bollywood.

وسيتم تكريم مجموعة من أهم وأفضل الممثلين وصنّاع الحركة السينمائية، بالإضافة إلى محطات غنائية واستعراضات متنوّعة.

ويتولى تقديم الحفل النجمان المحبوبان رانفير سينغ وأرجون كابور، اللذان يضفيان أجواء طريفة ولطيفة على السهرة، كما يطلان في استعراض خاص يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. ويتخلل الحفل استعراضات لأهم نجوم بوليوود، مثل هريثيك روشان، أنوشكا شارما، شرادها كابور، شاهيد كابور وغيرهم...

وكانت MBC Bollywood قد دخلت شريكاً رسمياً للمهرجان عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما سيُتيح لها الاستحواذ على أحدث الإنتاجات السينمائية في بوليوود وأفضلها.علماً أن جوائز المهرجان تُعتبر الأهم والأكثر تقديراً عالمياً،من بين كافة المهرجانات التي تُقام في منطقة جنوب آسيا، وتتجاوز نسبة متابعيه الـ 800 مليون فرد، كما أنّه من أكثر الفعاليات الترفيهية السنوية مشاهدة في العالم.

يذكر ان "MBC Bollywood" ستحرص على تقديم تغطية خاصة لكواليس المهرجان، وتلتقي النجوم على السجادة الحمراء تسألهم خلالها عن أفلامهم والجوائز التي حصلوا عليها، وتتضمن التغطية أيضاً رسائل يوجهها النجوم إلى جمهورهم في العالم العربي.