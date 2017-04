جنون وهوس وكلب يتكلّم جديد الصالات العربية

عميل سرّي في مواجهة الـ CIA ورجل مثالي يتحوّل الى خطر مميت ورجل آخر بإمكانه أن يفعل كل شيء، هذه هي الخطوط العريضة للأفلام الثلاثة البارزة التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

American Ultra

من الصعب جداً وصف أو تصنيف هذا الفيلم ولكن من الممكن القول أنه مزيج من أجواء أفلام Jason Bourne المطعّمة بمشاهد قريبة من القصص المصوّرة والعنف فيه مضحك في بعض الأحيان، ناهيك عن المشاهد الدموية الشبيهة بأجواء أفلام Quentin Tarantino. الملفت في الفيلم أيضاً هو جينيريك النهاية المنفّذ وكأنه فيلم كرتوني قصير. تدور أحداث فيلم American Ultra حول العميل السرّي Mike الممسوح الذاكرة والذي يعيش مع صديقته Phoebe والطامح للزواج منها. كل شيء سينقلب رأساً على عقب عندما يقرر مسؤول في الاستخبارات الأميركية تصفيته. American Ultra فيلم من بطولة Jesse Eisenberg، Kristen Stewart و Topher Grace يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Perfect Guy

هذا الفيلم يمزج بين الدراما والتشويق من بطولة Michael Ealy، Sanaa Lathan و Morris Chestnut ويتمحور حول Leah Vaughn التي طلبت من صديقها الزواج لكنه رفض فانفصلت عنه، لتقرر بعد أشهر الانطلاق في علاقة جديدة مع شاب يدعى Carter يبدو لها الرجل المثالي الذي تحلم به كل امرأة خاصة بعد لقائه بعائلتها. ولكن حادثاَ غريباً وعنيفاً سيجعل Leah ترفض إكمال علاقتها به يتزامن هذا مع عودة صديقها السابق. فما هي تداعيات هذا الخيار الذي اتخذته؟ The Perfect Guy يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Absolutely Anything

أمر محزن أن نعلم بأن Absolutely Anything هو آخر فيلم يشارك فيه الممثل الراحل Robin Williams، والمحزن أكثر أننا سنسمع صوته من خلال الكلب Dennis ولن نراه على الشاشة، ولكن بالرغم من ذلك سيقدم لنا Williams كما عوّدنا دوماً مجموعة من اللمحات الكوميدية الممتعة. هذا الفيلم الخفيف والمضحك هو من بطولة Kate Beckinsale و Simon Pegg الذي لديه القدرة على فعل كل شيء. Absolutely Anything يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ولبنان.