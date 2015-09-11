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أمل عرفة تتجه نحو البرامج التلفزيونية وشركة إنتاح تحمل اسمها

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أمل عرفة تتجه نحو البرامج التلفزيونية وشركة إنتاح تحمل اسمها أمل عرفة تتجه نحو البرامج التلفزيونية وشركة إنتاح تحمل اسمها

الجمعة 11-09-2015 01:45

تتّجه الفنانة السورية أمل عرفة، في المرحلة المقبلة، نحو البرامج التلفزيونية، حيث ستحلّ ضيفة على برنامج خاص بالإطفال، سيتم عرضه على قناة "ماجد"، وهي محطة جديدة تتبع لشركة أبو ظبي للإعلام.

وآخر أعمال أمل عرفة، كان مشاركتها، مع الفنانة شكران مرتجى، بطولة الجزء الثاني من مسلسل "دنيا" الذي عرض في رمضان 2015 وحقق نجاحا كبيراً، ولكن أمل رفضت إطلاق موسم ثالث منه، لأنها اعتبرت أنّ مثل هذه الخطوة يمكن أن تنعكس سلباً على مسرتها الفنية.

من جهة ثانية،أعلنت أمل عن قرب افتتاح شركة إنتاج خاصّة بها، تحمل إسم "الأمل".

 

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