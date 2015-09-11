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تجديد حبس عاطلين 15 يوما ضبط بحوزتهما 90 تذكرة هيروين بمدينة نصر

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تجديد حبس عاطلين 15 يوما ضبط بحوزتهما 90 تذكرة هيروين بمدينة نصر تجديد حبس عاطلين 15 يوما ضبط بحوزتهما 90 تذكرة هيروين بمدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى جوهر الهيروين.

وكان إيهاب شريف وكيل أول نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد قد أمر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى جوهر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر تفيد بقيام كل من "مصطفى.ك" 30 سنة عاطل، و"حسن.ع" 35 سنة مسجل خطر بترويج جوهر الهيروين بمنطقة مدينة نصر، حيث تم عمل كمين فى إحدى المناطق التى يترددون عليها لترويج الهيروين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 90 تذكرة هيروين كانا يستعدان لبيعها، تحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365