بالصور.. حزب النور بكفر الشيخ ينظم ندوة حول الإسعافات الأولية

نظمت اللجنة الصحية لحزب النور بمركز كفر الشيخ، مساء أمس الخميس، ندوة عن الإسعافات الأولية بالتعاون مع لجنة الشباب بقرية بلشاشة.

وقال الدكتور محمد مصطفى وكيل حزب النور بكفر الشيخ، إن المحاضرين شرحوا الإسعافات الأولية التى لابد أن يعرفها المسعف فى حالات الإغماء، والحريق، والحوادث، والجروح، والعضات وغيرها من الحالات السلبية، مع توضيح حالات استخدام مصل التيتانوس، وشرح الوقاية من بعض الأمراض المشهورة والمعدية.

وأضاف أن الأهالى طالبوا حزب النور بتكرار الندوة، وعمل دورة أخرى لتعليم كيفية إعطاء الحقن، وقياس الضغط والسكر، ووعدهم الحزب بذلك.

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