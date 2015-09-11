تموين الوادى الجديد يستخرج 60% من البطاقات التموينية الذكية بالمحافظة

قال المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التموين قد انتهت من استخراج 60% من إجمالى عدد البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 45 ألف بطاقة تموينة ذكية ضمن خطة الوزارة، التى تهدف إلى استبدال كل البطاقات الورقية ببطاقات أخرى ذكية تسهيلا على المواطنين .

وأضاف صلاح، أن عدد البطاقات الذكية المقرر أن يتم استخراجها لأهالى المحافظة بمراكزها الخمسة يبلغ 65 ألف بطاقة، مشيرا إلى أنّ الأسر التى لم يتم استخراج بطاقاتها الذكية يسرى عليها تطبيق نظام البطاقات الورقية مؤقتًا لحين استخراج البطاقات الذكية.

وفى سياق آخر، أكد مدير التموين على أن المديرية قد انتهت من كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وخاصة قطاعى الصحة والطب البيطرى بتجهيز حملات مكثفة للرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الاستهلاكية وبحث إمكانية توفير كميات من اللحوم المخفضة للتيسير على المواطنين، فى ظل استمرار ارتفاع أسعارها بالأسواق .