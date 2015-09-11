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انطلاق سباق الهجن بنويبع فى ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة

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انطلاق سباق الهجن بنويبع فى ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة انطلاق سباق الهجن بنويبع فى ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة
ينظم نادى الهجن سباق الهجن بمدنية نويبع، بمشاركة 17 قبيلة من مختلف محافظات بالإضافة لقبائل من عدة دول عربية، وسيكون شعار المهرجان "مصر الأمان"، تأكيدًا للحالة الأمنة التى تنعم بها المحافظة، ويأتى السباق فى إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويقوم نادى الهجن الرياضى بمدينة نويبع بتنظيم سباق الهجن العاشر على التوالى على مدار ثلاثة أيام، ويشمل سباقات الهجن المختلفة إضافة لإقامة عدة حفلات شعرية وغنائية، بمشاركة شعراء وفنانين من مصر والأردن والسعودية والعراق.

ويلقى الشيخ حمدان ضيف الله شيخ الشعراء ورئيس جمعية الشعر النمطى والتراثى مجموعة من قصائده، كما ستقام عدة مسابقات فى الألعاب البدوية التراثية مثل السيجة وشد الحبل وغيرهما، وصرح الشيخ عيد حمدان رئيس نادى الهجن، بأننا فى طور الاستعداد لإقامة مهرجان العام القادم بشرم الشيخ، بعد استكمال منشآت المضمار الدولى لينطلق المهرجان للعالمية، ويساهم فى زيادة تنشيط السياحة، كما تم عقد مؤتمر تنسيقى برئاسة المحافظ بحضور اللواء عبد الفتاح حلمى مستشار المحافظ للإعلام، واللواء صبرى الوزيرى رئيس مدينة نويبع والأستاذ على الشناوى مدير عام الشباب والرياضة ومدير نادى الهجن، من أجل استكمال كل الاستعدادات لإنجاح هذا المهرجان.

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