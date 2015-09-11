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اليوم.. مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم حفل ختام الأنشطة الصيفية لعام 2015

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اليوم.. مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم حفل ختام الأنشطة الصيفية لعام 2015 اليوم.. مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم حفل ختام الأنشطة الصيفية لعام 2015
تنظم مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية حفل ختام الأنشطة الصيفية لعام 2015، تحت عنوان "فلاش باك"، اليوم الجمعة.

ويهدف هذا الحفل إلى تكريم الأطفال الذين شاركوا فى الأنشطة الصيفية وتشجيعهم على حب المكتبة والارتباط بها من خلال العديد من الورش والبرامج الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية.

ومن أهم هذه الورش: حكى القصص وأحاديث الكتب وورش مهارات البحث ودورات الكمبيوتر ومسابقات القراءة والقصة القصيرة.

يتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، ويختتم بعرض اسكتش مسرحى، ويسافر الأطفال من خلال هذا الحفل إلى حقبة الثمانينيات والتسعينيات للتعرف على أهم شخصيات أطفال هذا الزمن مثل بوجى وطمطم وفؤاد المهندس وفطوطة، وغيرهم من الشخصيات الشهيرة التى كان لها أثر كبير فى أطفال ذلك العصر.

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