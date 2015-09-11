جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تقدم واجب العزاء لأسر الشهداء

قدم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واجب العزاء إلى ذوي وعائلات شهداء الحق والواجب من أبناء القوات المسلحة الباسلة الذين لاقوا وجه ربهم عزوجل خلال مشاركتهم ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي في الدفاع عن الحق ورفع الظلم عن الأشقاء في اليمن الشقيق وحكومته الشرعية.

وأكدوا أن هؤلاء الشهداء الأبطال ستظل ذكراهم خالدة في عقول وقلوب قيادة وشعب الإمارات، و ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

وأعرب وفد الجمعية عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد مفقودي الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.