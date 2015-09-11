عبدالله المهيري: شهداؤنا ضحوا بأرواحهم حفاظاً على الأجيال المقبلة

تقدم عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، بخالص العزاء إلى القيادة الرشيدة ومنتسبي القوات المسلحة وشعب الإمارات وعائلات الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الحق والواجب في اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل»، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال المهيري إن الحزن لا يزيدنا إلا قوة وطاقة وأبناء شعب الإمارات يدركون تماماً أن مؤسس الدولة وباني وحدتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وعزة هذا الوطن، كما أن أمن وأمان الدولة خط أحمر يمنع تجاوزه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين رسخوا فينا قيمة الدفاع عن الوطن.

وأوضح أن ما قام به أبناؤنا الشهداء في سبيل الحفاظ على دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن أجيالنا القادمة.

من جهتها قالت نورة الجروان مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في صندوق الزكاة، إن استشهاد جنودنا البواسل رمز لجميع أبناء الوطن ليقدموا أرواحهم من أجل الوطن ليبقى شامخاً آمناً مستقراً في ظل قيادته الحكيمة.

وابتهلت الجروان إلى الله تعالى أن يتقبل جنودنا البواسل من الشهداء ويشفي جرحانا، مضيفة أن جميعنا أبناء زايد ألمنا وحزننا وفخرنا وشموخنا واحد ولكن هامتنا مرفوعه في السماء نعدك يا خليفة ويا قادتنا بأننا نفدي بأرواحنا وأبنائنا هذا الوطن الغالي.

من ناحيته قال عادل إبراهيم المرزوقي مدير إدارة الموارد المالية في صندوق الزكاة، نحن مغبوطون من قبل العالم على قيادتنا الحكيمة لنا الشرف بأننا نعيش على ترابها ولنا العزة بأننا إماراتيون وكلنا فداء للوطن فقد نشأنا على مبدأ الإنسانية السامية وعزيمة الدفاع عن الوطن صفاً واحداً وبقلب واحد وهو واجب وطني على الجميع وستبقى الإمارات فخورة بأبنائها الشهداء.