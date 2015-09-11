دار البر تقدم عزاءها ومواساتها في شهداء الواجب

تقدمت جمعية دار البر ممثلة في المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله علي بن زايد المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات ومديري الفروع والإدارات وموظفيها ومتطوعيها بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليِّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات ومنتسبي القوات المسلحة وأسر وعائلات الشهداء وشعب دولة الإمارات في شهداء الواجب والوطن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن كرامة الوطن والدين والدفاع عن القيادة الشرعية في دولة اليمن الشقيقة في إطار مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية "إعادة الأمل" بتمكين الحكومة الشرعية ودحر المعتدين والمفسدين والمتربصين باستقرار المنطقة والأمن القومي والاستراتيجي.

نصرة الحق

وأشار خلفان المزروعي إلى أن دعم حكومة وشعب دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في أزمتهم الحالية يأتي في إطار وقوف الإمارات إلى جانبهم قلباً وقالباً لنصرة الحق وإعلاء قيم الخير والعدل بدافع إنساني وحماية أرواح أشقائنا اليمنيين من المتآمرين الحاقدين واستكمال قواتنا المسلحة دورها بتأمين مشاركة دولتنا الحبيبة ضمن قوات التحالف العربي مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ونحن نترحم على شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين يقدمون أرواحهم تلبية لنداء الواجب في إطار التضحيات التي تقدمها دولتنا الحبيبة وحكومتها الرشيدة دفاعاً عن الحق واستقرار الأمة العربية والإسلامية ورفعة الوطن وأمنه ووحدته، وقد ضربوا أمثلة رائعة تعبر عن تلاحم الشعب مع قيادته الحكيمة بكل تفانٍ وإخلاص، وأن هذه التضحيات تزيدنا فخراً واعتزازاً بأبناء زايد الخير الذي علمنا وشعبَ الإمارات جميعاً حقيقة الانتماء لوطننا الغالي منذ تأسيسه وتحت قيادته الحالية الذين نهجوا نهج شيوخنا وحكامنا الأوائل مؤسسي الدولة ليكون مثالاً يحتذى في الولاء والانتماء والحرص على كرامة الوطن، ودعا الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

فخر واعتزاز

وقال عبدالله علي بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر إن شهداء الوطن مصدر فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة التي تقف مع الشعب اليمني الشقيق لدعم شرعيته ووحدة أراضيه ضد المارقين الحاقدين الخارجين على الشرعية، كما هي وسامٌ على صدور أبناء الإمارات جميعاً بما يقدمونه من أمثلة في البذل والعطاء والتضحية والفداء وتلبيتهم نداء الواجب في سبيل وطنهم ودينهم ووحدة أمتهم والفوز بالحسنيين .. النصر والشهادة - بإذن الله - عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضوٌ تَدَاعَى له سائرُ الجسدِ بالسَّهَرِ والحُمِّى).