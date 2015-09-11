حميد النعيمي يتفقد أجنحة معرض الصيد والفروسية

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2015» الذي بدأت فعاليات دورته الـ 13 أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأبدى سموه خلال جولة بين أجنحة المعرض إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض واطلع على عدد من الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض.

وتعرف سموه إلى أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية، مشيداً بمستوى تنظيم المعرض وبحجم المشاركات وبنوعية المعروضات، إذ يمثل المعرض فرصة لالتقاء المهتمين والمعنيين برياضتي الصيد والفروسية.

رافق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي خلال جولته في المعرض، عبدالله القبيسي مدير المعرض الذي قدم لسموه نبذة عن أجنحة المعرض والشركات العارضة والمعروضات التي يتضمنها.

كما زار سموه جناح بنادق فاوستي وشركة توازن وبينونة لمعدات الصيد وشركة تمرين وكابيتال للأسلحة وجناح حديقة الحيوانات في العين التي تبرز جهود الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض .

وأبدى صاحب السمو حاكم عجمان إعجابه بمحتويات الأجنحة التي تعرض مختلف مفردات التراث بشكل حي، مؤكداً سموه أهمية المشاركة في هذا الحدث التراثي الدولي الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على التراث وينقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.. كما زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2015».

وتجول سموهما في الأجنحة المشاركة رافقهما خلالها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمستوى تنظيم المعرض مؤكداً سموه أنه يشهد تطوراً نوعياً ونجاحات جديدة من خلال عرض الأسلحة الحديثة والتقنيات المتطورة.

ويقام المعرض خلال الفترة من التاسع إلى 12 من شهر سبتمبر الحالي بمشاركة 650 شركة من 40 دولة على مساحة تقارب 41 ألف متر مربع.