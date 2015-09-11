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بطولات جنودنا تعكس حبهم للوطن

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بطولات جنودنا تعكس حبهم للوطن بطولات جنودنا تعكس حبهم للوطن

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة في مستشفى زايد العسكري، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن.

وأشار سموه إلى أن ما أظهره أبطال القوات المسلحة في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب، ونصرة إخوانهم في اليمن، يؤكد إيمانهم بالله وحبهم لهذا الوطن وعزمهم وتصميمهم على المضي لرفع راية النصر عالياً.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، من الأطباء القائمين على معالجة الجرحى لشرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية، وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

 واطمأن سموه على الحالة الصحية للمصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل الذين يتلقون العلاج في المستشفى.. متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليهم بالصحة والسلامة. وأكد المصابون أن معنوياتهم عالية ويتطلعون إلى الخروج للالتحاق بإخوانهم في التحالف العربي، مجددين العهد والولاء لوطننا الغالي ليبقى عزيزاً شامخاً.

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