أبطالنا أكدوا عزمهم رفع راية النصر عالياً

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي المشاركين، ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل»، ودعم الشرعية في اليمن.

إيمان

وأشار سموه إلى أن ما أظهره أبطال القوات المسلحة في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم، التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب، ونصرة إخوانهم في اليمن يؤكد إيمانهم بالله، وحبهم لهذا الوطن، وعزمهم وتصميمهم على المضي لرفع راية النصر عالياً.

واستمع سموه خلال الزيارة، التي رافقه فيها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من المسؤولين والأطباء القائمين على معالجة الجرحى لشرح طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية، وسير ونوعية العلاج، الذي يتلقونه في المستشفى.

واطمأن صاحب السمو حاكم عجمان على الحالة الصحية للمصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل، الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وعلى سير العلاج من الفريق الطبي المعالج، متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليهم بالصحة والسلامة.

تطلعات

وأكد المصابون أن معنوياتهم عالية ويتطلعون إلى الخروج للالتحاق بإخوانهم في التحالف العربي، وأعربوا عن استعدادهم التام للعودة إلى ميادين الشرف والعزة لنصرة الحق، ودعم الأشقاء في اليمن، والذود عن الوطن والمنطقة، مجددين العهد والانتماء والولاء لوطننا الغالي، ليبقى عزيزاً شامخاً.

سموه يأمر بمنح ورثة شهداء عجمان أراضي تجارية

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمنح ورثة شهداء الوطن في إمارة عجمان أراضي تجارية تكريماً لذويهم. كما وجه سموه باستكمال منزل الشهيد عبدالله علي حسن الحمادي ومنح ورثة الشهيد سلطان عبيد الكعبي منزلاً تكريماً للشهداء وذويهم لما بذلوه من أجل الوطن من تضحية وفداء.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة البدء فوراً بتوزيع الأراضي التجارية الممنوحة لورثة الشهداء على أن يمنح ورثة الشهيد عبد الله علي حسن الحمادي أرضاً تجارية وأراضي سكنية لأخوته وتكملة بناء منزله على نفقة سموه.

تكريم

كما أمر سموه بمنح أخوة الشهيد عبيد سعيد شيخان الكلباني أراضي تجارية، ووجه بمنح ورثة الشهيد سلطان عبيد الكعبي أرضاً تجارية وتوفير منزل للورثة وذلك تكريماً لهم وتعظيماً لما بذلوه في خدمة وطنهم.

تضحيات

وأمر سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتنفيذ الفوري لتوجيهات سموه التي تعتبر جزءاً من رد الجميل لأولئك الذين افتدوا الوطن بأرواحهم ودمائهم الطاهرة وما بذلوه من تضحيات تجاه أشقائنا في اليمن.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن تكريم أبنائنا الشهداء وتوفير سبل العيش الكريم لذويهم من خلال توفير المسكن المناسب هو جزء من العرفان ورد الجميل لهم ليكون افتداؤهم للوطن بأرواحهم نموذجاً وطنياً يحتذى به لأنهم سطروا حروفا بيضاء بأرواحهم في سجلات وطننا الغالي وهم يعكسون النموذج الأمثل لمعاني المواطنة الحقة التي ترسخ مبادئ الانتماء للإمارات والولاء لقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن ما قدموه سيوثق في سجلات الدولة البيضاء العامرة بالمجد بتاريخها الوطني الذي نفخر به.

تضحيات

واعتبر صاحب السمو حاكم عجمان أن هذا التكريم جزء من العرفان بتضحياتهم الكبيرة بأرواحهم لما سطروه من مجد يسجل في تاريخ الإمارات بأحرف من نور.

وقال سموه إن تاريخ الإمارات الماجد يفخر بتوثيق أسمائهم في سجله الحافل بالإنجاز الوطني وأنهم سيبقون رمزا نعظم فيهم ما قدموه في تضحياتهم النبيلة من أجل الحق ونصرة الأشقاء في اليمن الشقيق الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة على مدى الزمن وتجمعنا بهم وحدة الدم والدين والعروبة، وأكد سموه أن إمارة عجمان خاصة والإمارات عامة تحتسب شهداءها الأبرار عند الله في الفردوس الأعلى بذكراهم العطرة وتضحياتهم النبيلة.