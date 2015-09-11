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ولي عهد الفجيرة يزور جرحى قواتنا المسلحة

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ولي عهد الفجيرة يزور جرحى قواتنا المسلحة ولي عهد الفجيرة يزور جرحى قواتنا المسلحة

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والأطباء القائمون على معالجة الجرحى، لشرح طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

واطمأن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، على الحالة الصحية للمصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل الذين يتلقون العلاج في المستشفى، مثمناً سموه الهمم والروح العالية التي أبداها الجرحى والمصابون، والتي عكست مقدار ما يحمله أبناء الإمارات ويكنه شعبها الوفي لهذا الوطن المعطاء من حب وإخلاص وتفان لمواصلة إعلاء شأنه ورفعته بين الأمم والشعوب.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الوطن البواسل الذين قدموها فداء للحق والواجب، ستظل نبراساً يهتدى به يأخذ من قبسه الجيل بعد الجيل، فبدمائهم سطروا في تاريخ الأمة مثالاً للعزة والكرامة ونجدة المظلوم ونصرة الضعفاء.

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