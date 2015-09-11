أبناء الوطن كتبوا صفحات العز

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وزار سموه أمس مجلس عزاء الشهيد محمد علي حسين الحوسني بمنطقة الشهامة ومجلس عزاء الشهيد محمد خالد محمد مامدي في بني ياس. وعبر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

تحالف

وفي وقت سابق زار سموه المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة في مستشفى زايد العسكري المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل».

وأشاد سموه بما أظهره أبطال القوات المسلحة في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم في اليمن، قائلاً إن الجرحى كتبوا صفحات العز، فالجرح وسام لهذا الوطن.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن علي الشرقي وعدد من المسؤولين والأطباء القائمين على معالجة الجرحى لشرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

بواسل

واطمأن سموه على الحالة الصحية للمصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وعلى سير العلاج من الفريق الطبي المعالج، متمنياً سموه أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليهم بالصحة والسلامة.