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شفاعة أمير الرياض تسهم في إعفاء أحد الجناة من القصاص

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شفاعة أمير الرياض تسهم في إعفاء أحد الجناة من القصاص شفاعة أمير الرياض تسهم في إعفاء أحد الجناة من القصاص

    عفا جابر بن دايس القحطاني عن قاتل ابنه عاطف -رحمه الله- مانع بن ملهي بن مسفر القحطاني، استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وسبق أن صدر بحق القاتل صك من المحكمة العامة بالرياض، يتضمن الحكم بقتله قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، وصدر الأمر السامي الكريم القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقال والد القتيل: إننا عفونا عن القاتل لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وأهل الخير.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لوالد وذوي القتيل على ما أبدوه من عفو وصفح ينم عن طيب النفس وكريم الأخلاق، مؤكداً سموه أن الله عز وجل أكرمنا بدين التسامح والتعاضد الذي حثنا على العفو والصفح عند المقدرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وقال سموه: إن ما تم يعد محل تقدير خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه ولي عهده -حفظهما الله-.

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