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بحضور الرئيس الإيطالي.. فريق الصقور السعودية يختتم عروضه في إيطاليا

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بحضور الرئيس الإيطالي.. فريق الصقور السعودية يختتم عروضه في إيطاليا بحضور الرئيس الإيطالي.. فريق الصقور السعودية يختتم عروضه في إيطاليا

    اختتم فريق القوات الجوية الملكية "الصقور السعودية" عروضه الجوية التي قدمها في إيطاليا بقاعدة ريفلتوا الجوية، وذلك بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيس فريق العروض الجوية الإيطالي، بحضور رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، ووزير الدفاع روبرتا بينوتي، وحضور الملحق العسكري للمملكة في إيطاليا العقيد الطيار الركن مشرع القحطاني، وعدد من رواد الفضاء الإيطاليين.

حيث مثل فريق "الصقور السعودية" المملكة عامة والقوات الجوية خاصة من خلال عروضه الجوية التي قدمها خلال يوميي ٥-٦ من سبتمبر، مظهراً بذلك مدى إتقان ومهارة الطيار السعودي، من خلال التشكيلات الجوية التي قدمها الفريق في سماء إيطاليا، حيث رسم بكل إتقان شعار المملكة، وتشكيلات جوية فاق عددها العشرين، أمام جمهور فاق عدده ٤٠٠ ألف متفرج.

وكان من ضمن المشاركين عشر فرق للاستعراض الجوي من دول مختلفة وهي: النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، الأردن، هولندا، بولندا، إسبانيا، سويسرا، وتركيا، بالإضافة إلى الفريق الإيطالي المستضيف، والقوات الجوية الإيطالية (١٦ طائرة)، ومشاركة شركات الطيران المدنية، وقد بلغ بذلك عدد الطائرات المشاركة أكثر من ١٠٠ طائرة ما بين مدنية وعسكرية.

وفي نهاية المعرض أقيم حفل لتكريم الفرق المشاركة، حيث قدم قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار موسى بن يحيى الفيفي دروعا تذكارية لقائد الفريق الإيطالي، والفرق المشاركة في المهرجان، وفي اليوم التالي غادر فريق الصقور السعودية إيطاليا متجهاً إلى اليونان للمشاركة في أسبوع أثينا للطيران 2015م.

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