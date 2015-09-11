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حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/9/11

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/9/11 حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/9/11

لبرج القوس:


>تبذل اليوم مولود برج القوس المزيد من الجهد والعمل الدءوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم منذ البداية بالوصول إليها.

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بالشريك، عليك البحث عن الحلول المناسبة التى تمكنكم من تجاوز الأمر.

احذر السهر الكثير واحرص على النوم المبكر حتى تتفادى الإصابة بالإرهاق، فالسهر يضعف الجهاز المناعى ويمكن المرض من الجسم بكل سهولة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم


>يرى علماء الفلك بالنسبة لمواليد القوس اليوم هو استثنائى تتم فيه مرحلة النضج حيث يبدأ أشخاص القوس فى الحياة المهنية الخاصة التى تمكنهم من التطلع نحو كل جديد ويتمكنون من اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على التقدم والازدهار .

مواليد برج القوس سيتمكنون من التخلص من الضغوطات التى كانت تلازمهم فى الفترة الماضية، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكن من مقابلة من يستحق الحب والاهتمام ويتخلى عن من يتصفون بالأنانية.

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مصر 365

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