وكيل أمين منطقة الرياض: السماح باستخدام جواز السفر كإثبات للمرأة الناخبة

أعلن م. محمد بن إبراهيم الخريف وكيل أمين منطقة الرياض ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض عن السماح باستخدام جواز السفر للمرأة حتى لو كان منتهي الصلاحية بشرط إحضار سجل الأسرة.

وبين م. الخريف أن هناك مراكز تابعة لمنطقة الرياض أغلقت بعد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية والتي تقدر بحدود 3000 ناخب، وتم فتح مراكز أخرى بديلة خلال 24 ساعة مجهزة بجميع الأجهزة المكتبية والموظفين.

وأطلعت «الرياض» على المؤشرات البيانية والإحصائية التي تستخدمها اللجنة التنفيذية لانتخابات منطقة الرياض والتي دلت على ازدياد عدد الناخبين في نهاية كل أسبوع، وقد وصل المؤشر الانتخابي الى أعلى معدلاته السبت الماضى إلى (5135) ناخبا للرجال و(1023) للنساء.

وتوقع م. الخريف ارتفاع الإقبال في الأيام الأخيرة لمراكز الانتخابات، مشيراً في الوقت ذاته أن نسبة تسجيل الناخبات والمرشحات في المناطق الخارجية التابعة لمنطقة الرياض تشهد إقبالا كبيرا من النساء سواء مرشحات أو ناخبات، فقد سجلت بلدية الزلفي ترشيح 6 نساء.

وفى نفس السياق تصدرت محافظة الدوادمي المركز الأول بعدد قيد الناخبين والذي وصل الى (10181) ناخبا للرجال، وفى فئة النساء (1415) ناخبا منذ بدء قيد الناخبين.

وقد اغلقت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة الدوادمي المركز الانتخابي رقم 105 ومقره مبنى البلدية القديم، والمركز الانتخابي رقم 107 ومقره متوسطة الفاروق، بعد اكتمال النصاب المقرر لكل منهما وهو 3000 ناخب.

وقد تم توجيه الناخبين الراغبين في تسجيل أسمائهم في قيد الناخبين من الرجال إلى المركز الانتخابي رقم 106 ومقره استراحة البلدية، وكذلك إلى المركز الانتخابي رقم 108 ومقره المدرسة الابتدائية بمركز عرجاء.

ومن جانب أخر، بلغت حصيلة عدد المرشحين الذين سجلوا بياناتهم في مراكز التسجيل بمدينة الرياض (1037) مرشحا ومرشحة، وبلغ عدد الناخبين الذين قيدوا اسمائهم أمس و(5476) ناخبا وناخبة.

فيما بلغ اجمالي الناخبين في منطقة الرياض بشكل عام حتى نهاية الاربعاء الماضي (66468) ناخبا وناخبة واجمالي المرشحين (1037) مرشحا ومرشحة.