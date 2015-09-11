حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الحمل:

>ربما تواجه مولود برج الحمل بعض المشكلات فى مجال العمل ولكنك ستتمكن من تجاوزها بالتفكير الحكيم والإرادة القوية.

سوف تفاجأ اليوم بمقابلة حبيب قديم فيؤدى ذلك إلى تحريك مشاعرك نحوه، فاحذر القيام بأى خطوة نحوه إلا بعد التأكد من حقيقة مشاعرك تجاهه.

قد تعانى اليوم كثيرًا من الإرهاق بسبب ضغوط العمل الكثيرة، لكنك إذا حصلت على فترة من الراحة سوف تتحسن صحتك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>يرى علماء الفلك أنك من الأشخاص ذوى الطبع الحنون وفى خلال بحثك عن الاهتمام والشخص الذى يهتم بك، ستجد الشخص الذى يعترف لك بأنه يحبك.

ولكن احذر من الدخول فى علاقة حب من طرف واحد أو تتعلق بشخص لا يهتم لأمرك لأن العلاقة فى هذه الحالة تدمرك، ومن الناحية العملية أشارت إلى أن العمل الذى تقوم به يحتاج إلى المزيد من الأوقات تزيد عن الوقت الذى خصصته للعمل فلا تيأس واستمر فى بذل المجهود حتى تصل إلى المكانة العالية، حاول التقرب إلى الأصدقاء واحرص على توجيه النصائح لهم فهم يحتاجون إليك وإلى نصائحك المفيدة.