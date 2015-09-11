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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/9/11

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/9/11 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/9/11

لبرج الجوزاء:


>مولود لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضية فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.

لا تسمح لأى شخص من العائلة أو الأشخاص المقربين بالتدخل فى أمور حياتك الشخصية إذا كنت تريدها هادئة مستقرة.

تشعر اليوم بحالة من الهدوء التى ينتابك هذه الفترة وهذا الأمر جيد بالنسبة لك حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم.

هذه الفترة هى فترة تجديد النشاط الخاص بك مولود برج الجوزاء فحاول أن تستغلها فى إنجاز العديد من المهمات التى كنت تؤجلها حتى تستمتع بتحسن حالتك الاجتماعية.

وعلى الصعيد الصحى أن مواليد الجوزاء من الأشخاص الذين يفضلون الاختلاف فى الأذواق إلى جانب الاعتناء بالصحة ونظافة الجسم ويهتمون بمنظرهم الخارجى، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الروح المعنوية والشعور بالراحة النفسية.

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مصر 365

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