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الحملة الوطنية تطلق مشروعاً تعليمياً لمحو الأمية في مخيم الزعتري بالأردن

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الحملة الوطنية تطلق مشروعاً تعليمياً لمحو الأمية في مخيم الزعتري بالأردن الحملة الوطنية تطلق مشروعاً تعليمياً لمحو الأمية في مخيم الزعتري بالأردن

    أطلقت أمس الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية مشروعها التعليمي كمرحلة أولى "اقرأ باسم ربك الذي خلق" الذي يختص بتدريس محو الأمية بمشاركة 20 طالبة من مختلف الفئات العمرية بمخيم الزعتري في الأردن.

وأوضح مدير المركز السعودي للتعليم والتدريب في الحملة عمار حصوة بأن كل مرحلة من المشروع تستمر لمدة شهرين تحت أشراف المركز، تستطيع من خلالها المتدربة تعليم المهارات الأساسية لمنهج اللغة العربية ومقررات محو الأمية بالشكل العلمي، وأضاف أن المشروع يأتي تأكيداً لما توليه الحملة من اهتمام للجانب التعليمي الأكاديمي أو الحرفي، وسيعمل على دعم الأشقاء السوريين بالمعارف العلمية والتربوية تحقيقاً لرؤية المركز والتقليل من نسبة الأمية ورفع مستويات التعليم بالمخيم

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