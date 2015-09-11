حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج السرطان:

>ربما تشعر مولود برج السرطان اليوم ببعض الانزعاج من تصرفات بعض الزملاء فى مجال العمل فحاول أن تتجاهلهم ولا تنتبه إليهم حتى لا يشغلونك عن أداء الواجبات الخاصة بك.

تعود الحالة العاطفية بينك وبين الشريك إلى الاستقرار بشكل سريع، ولكن احرص على عدم القيام بأى شىء يؤدى إلى سوء العلاقة مرة أخرى.

تتعرض اليوم إلى الكثير من المواقف التى تثير غضبك وانفعالك وهذا يسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم، حاول الهدوء والسيطرة على أعصابك حتى لا تصاب بمرض خطير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان

>يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج السرطان سوف يقومون بالتضحية من أجل عائلتهم وأصدقائهم ووضع هؤلاء الأشخاص فى قائمة الاهتمامات الأولى، كما ينصحهم بالاهتمام بالحالة الصحية فى الفترة المقبلة والبعد عن التوتر والانزعاج حتى يستطيعوا مواصلة الجهد نحو التقدم.