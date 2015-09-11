حظك اليوم برج العقرب الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج العقرب:

>أنت من الأشخاص المجتهدين ولكنك تتعثر فى توظيف قدراتك فى مجال العمل، ربما تحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة وسوف تصبح فى حال أفضل.

هناك العديد من العقبات التى ستواجه مولود برج العقرب والتحديات التى ستخوضها من أجل الحصول على قلب الحبيب، فحاول الصمود وعدم الاستسلام إلى أن تفوز به.

أنت تهمل صحتك كثيرًا هذه الفترة وهذا الأمر يعرضك للخطر فحاول الانتباه لحالتك الصحية ولنفسك قبل أن يتدهور الوضع ويسوء أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يرى علماء الفلك أن مولود العقرب سيواجه بعض المشكلات ولكنها سريعًا ما تحل.

سيتلقى مواليد برج العقرب الكثير من الفرص الممتازة للربح والخروج من الحياة التعيسة التى لازمته طيلة الفترة الماضية إلى الحياة السعيدة القادمة.

يتوافر الحظ بشكل كبير مما يمكنه من الوصول لأهدافه وتحقيق الأحلام الكثيرة والوصول إلى النجاحات المرغوبة.