حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2015/9/11

حظك اليوم لبرج الحوت:

>احرص اليوم مولود برج الحوت على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك واحرص على الانتباه إلى المهام التى تقوم بها حتى تتمكن من إنهائها والوصول سريعًا إلى مرادك.

تحتاج اليوم إلى إظهار المشاعر الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.

قد تواجه بعض الاضطرابات فى القلب ولكن لا تقلق واحرص على مراجعة الطبيب فى أقرب وقت حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك أن اليوم هو هى وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، وربما يبشر مولود برج الحوت أنه سيحصل على العديد من المفاجآت تمكنه من العيش مستقرًا حيث يتكيف مع الظروف الجديدة.