حظك اليوم برج الجدى السبت 2015/9/12

حظك اليوم لبرج الجدى:

>قد تحصل مولود برج الجدى على بعض الفرص المهمة اليوم التى تساعدك على تحسين أوضاعك فى مجال العمل، ففكر جيدًا حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

حاول التخلص من بعض الصداقات التى تسبب المشكلات فى الحياة العاطفية بينك وبين الشريك، إذا كنت تريد العيش فى حياة مستقرة.

احذر التوتر والعصبية وتجنب الأمور التى تزعجك خلال هذه الفترة حتى تتمكن من استعادة عافيتك والتمتع بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>سيخوض مواليد برج الجدى التجارب الكثيرة التى تمكنهم من معرفة المزيد عن الحياة المهنية وأشارت إلى أنهم سيواجهون عامًا من التحديات الكبيرة التى تتطلب المهارة، وتلك المهارة تحتاج إلى تخطى المزيد من الصعوبات التى تنقل الإنسان من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.