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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/9/12

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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/9/12 حظك اليوم برج الثور السبت 2015/9/12

لبرج الثور:


>يتمتع مولود برج الثور اليوم بشخصية مثالية فى العمل وتتمتع بالجدية وبذل الكثير من الجهود فى سبيل إنجاز مهامك وتتعامل به زملاؤك بشىء من الحكمة، كل تلك الصفات تجعل الأمور فى صالحك.
>تحتاج اليوم إلى مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك ويشغل تفكيرك، فربما يمكنه مساعدتك فى إصلاح بعض الأمور وتجاوز العقبات التى تواجهك.

ربما يصيبك اليوم صداع يجعلك تشعر بالانزعاج والتوتر على مدار اليوم فحاول تناول بعض المسكنات للتخلص من ذلك المرض والشعور بالراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم


>يرى علماء الفلك أن مواليد برج الثور لابد وأن يمتنعوا عن الدخول فى علاقات من طرف واحد لأنها لا تستمر كثيرًا، ولابد من بناء العلاقة على أسس من التفاهم والحب الصادق حتى يستمتع جميع الأطراف باستقرار العلاقة، هذا بالإضافة إلى أن شخص الثور لدية الشخصية القادرة على جذب الآخرين فهو من الشخصيات المحبوبة، وبإقباله على المساعدة والتضحية من أجل الآخرين يجعله محل تقدير الكثير من الأصدقاء.

سوف يلقى مولود برج الثور اليوم السهولة والتعامل الجيد مع الأشخاص فى العمل، ولديك القدرة الكافية على لتصدى لمحاولات من يقفون فى طريقك للنجاح.

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مصر 365

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