حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/9/12

حظك اليوم لبرج الدلو:

>يحتاج إليك اليوم مولود برج الدلو زملاء العمل اليوم لإنقاذ الوضع قبل حدوث أية مشاكل فى العمل، فلا تتأخر عنهم حتى لا يفقدوا الثقة بك ويشعروا بعد الاهتمام منك.

ربما تجد بعض الأشخاص ممن يشعرون بالانزعاج من سير العلاقة بينك وبين الشريك بشكل جيد ويسعون إلى إفساد حالة الود والانسجام التى تشعر بها مع الحبيب فلا تستغرب لذلك وحاول تجاهلهم.

>قد يرتفع معدل السكر فى الدم خلال الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة أنت فى حاجة إلى المتابعة مع الطبيب حتى تتفادى أى مخاطر صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>قد يجد مولود برج الدلو نفسه بين ليلة وضحاها فى مجال عمل جديد لم يكن يحسب له من قبل، وعلى الصعيد العاطفى الكثير من مواليد برج الدلو سيشعرون بالتوتر العاطفى وقد يلجون إلى إنهاء الكثير من العلاقات التى تسبب لهم القلق وعدم الراحة، بالنسبة للحياة الاجتماعية سيبدو اليوم مميز وتنفتح أمامهم الفرص الكثيرة للدخول فى علاقات جديدة تفيدهم فى الحياة العملية والشخصية.