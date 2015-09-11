ربط «صيدلية مستشفى منى» بأشهر مكتبة عالمية لمصادر الأدوية إلكترونياً

ربط قسم الصيدلية بمستشفى منى الشارع الجديد إلكترونياً مع أشهر مكتبة عالمية لمصادر المعلومات للأدوية والسموم وعلاج الامراض للسنة الثانية على التوالي وذلك من خلال إعطاء القسم صلاحية الدخول على المكتبة العلمية Lexicomp online خلال موسم الحج.

ووأضح رئيس قسم الرعاية الصيدلية وضابط السلامة الدوائية بالمستشفى صيدلي أول إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي، ان هذا الموقع معروف لدى العاملين بالمجال الصحي، وهو من أشهر المصادر العالمية، ويحتوي على العديد من المعلومات الدوائية والسمية وعلاج الامراض، بالاضافة إلى توجيهات وتعليمات للمريض بعدد ١٩ لغة عالمية، وهذه والحمد لله للمرة الثانية على التوالي، وقد استفاد من الموقع كثير من الأطباء والصيادلة والتمريض بشكل كبير جداً، مما سهل الحصول على المعلومات الدوائية والعلاجية بكل يسر وسهولة، وسرعة الوصول اليها من مصادر علمية قوية وموثقة.