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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/9/12

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حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/9/12 حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/9/12

لبرج الأسد:


>حاول مولود برج الأسد الابتعاد عن الاستهتار حتى لا يسبب إليك الكثير من المشاكل فى العمل واحرص على تصحيح أوضاعك مع الزملاء وسيصبح كل شىء على ما يرام.

تشعر بالانزعاج الشديد نتيجة عدم استقرار حياتك العاطفية مع الحبيب، حاول التفكير فى حل المشكلات الموجودة بينكما حتى تعود الأمور إلى نصابها.

تحتاج اليوم إلى ممارسة الكثير من التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة اللياقة البدنية فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم


>يتوقع علماء الفلك مواليد برج الأسد اليوم عليهم الاستعداد لاكتساب الخبرات من الكبار الذين خاضوا العديد والعديد من التجارب السابقة، واستنتاج خلاصة السنوات التى قضوها فى العمل وبذل الجهد حتى يتمكنوا من مواصلة الكفاح للوصول للهدف، كما أن أشخاص برج الأسد من أكثر الأشخاص اهتمام بصحته وهذا يجعله قدوة لأسرته وأصدقائه، لكنه يتعرض إلى الانفعال نظرًا للمواقف اليومية العادية التى يمر بها جميع الناس، لذلك يجب شخص الأسد بالحفاظ على التوازن الموجود فى علاقته بكل الأشخاص.

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مصر 365

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