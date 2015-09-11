حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/9/12

حظك اليوم لبرج الميزان:

>تتمكن اليوم مولود برج الميزان من اتخاذ عدد من القرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من إنهاء العلاقة.

على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>هذه الفترة هى مرحلة الانتقال لمولود برج الميزان من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات المهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتمكنون مواليد برج الميزان من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.