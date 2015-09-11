أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/9/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/9/12 حظك اليوم برج الميزان السبت 2015/9/12

لبرج الميزان:


>تتمكن اليوم مولود برج الميزان من اتخاذ عدد من القرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من إنهاء العلاقة.

على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان


>هذه الفترة هى مرحلة الانتقال لمولود برج الميزان من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات المهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتمكنون مواليد برج الميزان من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى