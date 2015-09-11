حظك اليوم للأبراج الفلكية السبت 2015/9/12

حظك اليوم لبرج الأسد:

>حاول مولود برج الأسد الابتعاد عن الاستهتار حتى لا يسبب إليك الكثير من المشاكل فى العمل واحرص على تصحيح أوضاعك مع الزملاء وسيصبح كل شىء على ما يرام.

تشعر بالانزعاج الشديد نتيجة عدم استقرار حياتك العاطفية مع الحبيب، حاول التفكير فى حل المشكلات الموجودة بينكما حتى تعود الأمور إلى نصابها.

تحتاج اليوم إلى ممارسة الكثير من التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة اللياقة البدنية فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

حظك اليوم لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك مواليد برج الأسد اليوم عليهم الاستعداد لاكتساب الخبرات من الكبار الذين خاضوا العديد والعديد من التجارب السابقة، واستنتاج خلاصة السنوات التى قضوها فى العمل وبذل الجهد حتى يتمكنوا من مواصلة الكفاح للوصول للهدف، كما أن أشخاص برج الأسد من أكثر الأشخاص اهتمام بصحته وهذا يجعله قدوة لأسرته وأصدقائه، لكنه يتعرض إلى الانفعال نظرًا للمواقف اليومية العادية التى يمر بها جميع الناس، لذلك يجب شخص الأسد بالحفاظ على التوازن الموجود فى علاقته بكل الأشخاص.>يتمتع مولود برج الثور اليوم بشخصية مثالية فى العمل وتتمتع بالجدية وبذل الكثير من الجهود فى سبيل إنجاز مهامك وتتعامل به زملاؤك بشىء من الحكمة، كل تلك الصفات تجعل الأمور فى صالحك.>تحتاج اليوم إلى مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك ويشغل تفكيرك، فربما يمكنه مساعدتك فى إصلاح بعض الأمور وتجاوز العقبات التى تواجهك.

ربما يصيبك اليوم صداع يجعلك تشعر بالانزعاج والتوتر على مدار اليوم فحاول تناول بعض المسكنات للتخلص من ذلك المرض والشعور بالراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يرى علماء الفلك أن مواليد برج الثور لابد وأن يمتنعوا عن الدخول فى علاقات من طرف واحد لأنها لا تستمر كثيرًا، ولابد من بناء العلاقة على أسس من التفاهم والحب الصادق حتى يستمتع جميع الأطراف باستقرار العلاقة، هذا بالإضافة إلى أن شخص الثور لدية الشخصية القادرة على جذب الآخرين فهو من الشخصيات المحبوبة، وبإقباله على المساعدة والتضحية من أجل الآخرين يجعله محل تقدير الكثير من الأصدقاء.

سوف يلقى مولود برج الثور اليوم السهولة والتعامل الجيد مع الأشخاص فى العمل، ولديك القدرة الكافية على لتصدى لمحاولات من يقفون فى طريقك للنجاح.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>قد تحصل مولود برج الجدى على بعض الفرص المهمة اليوم التى تساعدك على تحسين أوضاعك فى مجال العمل، ففكر جيدًا حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

حاول التخلص من بعض الصداقات التى تسبب المشكلات فى الحياة العاطفية بينك وبين الشريك، إذا كنت تريد العيش فى حياة مستقرة.

احذر التوتر والعصبية وتجنب الأمور التى تزعجك خلال هذه الفترة حتى تتمكن من استعادة عافيتك والتمتع بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>سيخوض مواليد برج الجدى التجارب الكثيرة التى تمكنهم من معرفة المزيد عن الحياة المهنية وأشارت إلى أنهم سيواجهون عامًا من التحديات الكبيرة التى تتطلب المهارة، وتلك المهارة تحتاج إلى تخطى المزيد من الصعوبات التى تنقل الإنسان من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.>مولود برج الجوزاء لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضية فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.

لا تسمح لأى شخص من العائلة أو الأشخاص المقربين بالتدخل فى أمور حياتك الشخصية إذا كنت تريدها هادئة مستقرة.

تشعر اليوم بحالة من الهدوء التى ينتابك هذه الفترة وهذا الأمر جيد بالنسبة لك حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم.

هذه الفترة هى فترة تجديد النشاط الخاص بك مولود برج الجوزاء فحاول أن تستغلها فى إنجاز العديد من المهمات التى كنت تؤجلها حتى تستمتع بتحسن حالتك الاجتماعية.

وعلى الصعيد الصحى أن مواليد الجوزاء من الأشخاص الذين يفضلون الاختلاف فى الأذواق إلى جانب الاعتناء بالصحة ونظافة الجسم ويهتمون بمنظرهم الخارجى، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الروح المعنوية والشعور بالراحة النفسية.

حظك اليوم لبرج الحمل:

>ربما تواجه مولود برج الحمل بعض المشكلات فى مجال العمل ولكنك ستتمكن من تجاوزها بالتفكير الحكيم والإرادة القوية.

سوف تفاجأ اليوم بمقابلة حبيب قديم فيؤدى ذلك إلى تحريك مشاعرك نحوه، فاحذر القيام بأى خطوة نحوه إلا بعد التأكد من حقيقة مشاعرك تجاهه.

قد تعانى اليوم كثيرًا من الإرهاق بسبب ضغوط العمل الكثيرة، لكنك إذا حصلت على فترة من الراحة سوف تتحسن صحتك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>يرى علماء الفلك أنك من الأشخاص ذوى الطبع الحنون وفى خلال بحثك عن الاهتمام والشخص الذى يهتم بك، ستجد الشخص الذى يعترف لك بأنه يحبك.

ولكن احذر من الدخول فى علاقة حب من طرف واحد أو تتعلق بشخص لا يهتم لأمرك لأن العلاقة فى هذه الحالة تدمرك، ومن الناحية العملية أشارت إلى أن العمل الذى تقوم به يحتاج إلى المزيد من الأوقات تزيد عن الوقت الذى خصصته للعمل فلا تيأس واستمر فى بذل المجهود حتى تصل إلى المكانة العالية، حاول التقرب إلى الأصدقاء واحرص على توجيه النصائح لهم فهم يحتاجون إليك وإلى نصائحك المفيدة.

حظك اليوم لبرج الحوت:

>احرص اليوم مولود برج الحوت على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك واحرص على الانتباه إلى المهام التى تقوم بها حتى تتمكن من إنهائها والوصول سريعًا إلى مرادك.

تحتاج اليوم إلى إظهار المشاعر الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.

قد تواجه بعض الاضطرابات فى القلب ولكن لا تقلق واحرص على مراجعة الطبيب فى أقرب وقت حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

حظك اليوم لبرج الدلو:

>يتوقع علماء الفلك أن اليوم هو هى وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، وربما يبشر مولود برج الحوت أنه سيحصل على العديد من المفاجآت تمكنه من العيش مستقرًا حيث يتكيف مع الظروف الجديدة.>يحتاج إليك اليوم مولود برج الدلو زملاء العمل اليوم لإنقاذ الوضع قبل حدوث أية مشاكل فى العمل، فلا تتأخر عنهم حتى لا يفقدوا الثقة بك ويشعروا بعد الاهتمام منك.

ربما تجد بعض الأشخاص ممن يشعرون بالانزعاج من سير العلاقة بينك وبين الشريك بشكل جيد ويسعون إلى إفساد حالة الود والانسجام التى تشعر بها مع الحبيب فلا تستغرب لذلك وحاول تجاهلهم.

>قد يرتفع معدل السكر فى الدم خلال الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة أنت فى حاجة إلى المتابعة مع الطبيب حتى تتفادى أى مخاطر صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

حظك اليوم لبرج السرطان:

>قد يجد مولود برج الدلو نفسه بين ليلة وضحاها فى مجال عمل جديد لم يكن يحسب له من قبل، وعلى الصعيد العاطفى الكثير من مواليد برج الدلو سيشعرون بالتوتر العاطفى وقد يلجون إلى إنهاء الكثير من العلاقات التى تسبب لهم القلق وعدم الراحة، بالنسبة للحياة الاجتماعية سيبدو اليوم مميز وتنفتح أمامهم الفرص الكثيرة للدخول فى علاقات جديدة تفيدهم فى الحياة العملية والشخصية.>ربما تشعر مولود برج السرطان اليوم ببعض الانزعاج من تصرفات بعض الزملاء فى مجال العمل فحاول أن تتجاهلهم ولا تنتبه إليهم حتى لا يشغلونك عن أداء الواجبات الخاصة بك.

تعود الحالة العاطفية بينك وبين الشريك إلى الاستقرار بشكل سريع، ولكن احرص على عدم القيام بأى شىء يؤدى إلى سوء العلاقة مرة أخرى.

تتعرض اليوم إلى الكثير من المواقف التى تثير غضبك وانفعالك وهذا يسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم، حاول الهدوء والسيطرة على أعصابك حتى لا تصاب بمرض خطير.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان

يتوقع علماء الفلك أن مواليد برج السرطان سوف يقومون بالتضحية من أجل عائلتهم وأصدقائهم ووضع هؤلاء الأشخاص فى قائمة الاهتمامات الأولى، كما ينصحهم بالاهتمام بالحالة الصحية فى الفترة المقبلة والبعد عن التوتر والانزعاج حتى يستطيعوا مواصلة الجهد نحو التقدم.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>قد تمر اليوم ببعض العقبات التى تؤثر على استقرارك فى مجال العمل فحاول أن تتجاوزها، واحرص على توثيق العلاقة مع الزملاء والعمل كفريق لنشر روح التعاون بينكم.

تشعر بانزعاج الحبيب منك هذه الفترة وترى أمامك العديد من الفرص التى تساعدك على إصلاح الوضع، لا تتردد فى اختيار الفرصة المناسبة لمصالحته.

تشعر بالألم الشديد فى بعض مناطق الجسم ولا تعرف ما السبب، فحاول تناول بعض المسكنات والذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوص الممكنة فى أقرب وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

مواليد برج العذراء يتمتعون اليوم بالمكانة الجيدة فى العمل ويشعرون بالتفاف جميع من حولهم لمنحهم الشعور بالثقة وتدعوهم إلى ابتكار الجديد من الأفكار التى تزيد من الروعة والإبداع فى الأعمال.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>أنت من الأشخاص المجتهدين ولكنك تتعثر فى توظيف قدراتك فى مجال العمل، ربما تحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة وسوف تصبح فى حال أفضل.

هناك العديد من العقبات التى ستواجه مولود برج العقرب والتحديات التى ستخوضها من أجل الحصول على قلب الحبيب، فحاول الصمود وعدم الاستسلام إلى أن تفوز به.

أنت تهمل صحتك كثيرًا هذه الفترة وهذا الأمر يعرضك للخطر فحاول الانتباه لحالتك الصحية ولنفسك قبل أن يتدهور الوضع ويسوء أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يرى علماء الفلك أن مولود العقرب سيواجه بعض المشكلات ولكنها سريعًا ما تحل.

سيتلقى مواليد برج العقرب الكثير من الفرص الممتازة للربح والخروج من الحياة التعيسة التى لازمته طيلة الفترة الماضية إلى الحياة السعيدة القادمة.

يتوافر الحظ بشكل كبير مما يمكنه من الوصول لأهدافه وتحقيق الأحلام الكثيرة والوصول إلى النجاحات المرغوبة.

حظك اليوم لبرج القوس:

>تبذل اليوم مولود برج القوس المزيد من الجهد والعمل الدءوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم منذ البداية بالوصول إليها.

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بالشريك، عليك البحث عن الحلول المناسبة التى تمكنكم من تجاوز الأمر.

احذر السهر الكثير واحرص على النوم المبكر حتى تتفادى الإصابة بالإرهاق، فالسهر يضعف الجهاز المناعى ويمكن المرض من الجسم بكل سهولة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يرى علماء الفلك بالنسبة لمواليد القوس اليوم هو استثنائى تتم فيه مرحلة النضج حيث يبدأ أشخاص القوس فى الحياة المهنية الخاصة التى تمكنهم من التطلع نحو كل جديد ويتمكنون من اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على التقدم والازدهار .

مواليد برج القوس سيتمكنون من التخلص من الضغوطات التى كانت تلازمهم فى الفترة الماضية، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكن من مقابلة من يستحق الحب والاهتمام ويتخلى عن من يتصفون بالأنانية.

حظك اليوم لبرج الميزان:

>تتمكن اليوم مولود برج الميزان من اتخاذ عدد من القرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من إنهاء العلاقة.

على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>هذه الفترة هى مرحلة الانتقال لمولود برج الميزان من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات المهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتمكنون مواليد برج الميزان من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.