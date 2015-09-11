تعزيز الدعم النفسي للمرابطين في الحد الجنوبي وأسرهم

أعلنت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية عن تقديمها الدعم الكامل لحماة الوطن المرابطين وعائلاتهم في الحد الجنوبي وذلك عبر الرقم الخاص بمركز الاتصال (920033360).

ويتلقى الاتصالات والاستشارات أخصائيات واستشاريين نفسيين يعملون من الساعة التاسعة صباحاً إلى العاشرة مساء.

وأكدت اللجنة دعمها لباذلي الدم والروح لحماية تراب الوطن من كيد العابثين بأمنه واستقراره، ووقوفها الدائم بجانب أبناء وأهالي شهداء الوطن، بتقديم الاستشارات والدعم النفسي لأمهات وزوجات وأبناء وبنات جنود وحماة وشهداء الوطن.

وتقدم اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية خدمة الاستشارات النصية الكتابية من خلال تطبيق "قريبون" على الهواتف الذكية وفاز "قريبون" كأفضل تطبيق طبي في العالم العربي لشمولية خدماتة المقدمة.

إلى ذلك تم اطلاق مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في سبتمبر 2013م تحت إشراف كادر مختص من الاستشاريين يعمل على مدار الساعة ويهدف الى تقديم خدمة الاستشارات النفسية لجميع فئات المجتمع في كافة أرجاء المملكة وتلقي الاتصالات على الرقم الخاص بالمركز.

ويقوم كادر من الإخصائيين النفسيين على استقبال الاستشارات النفسية للحصول على معلومات أولية عن الحالة التي يتم تحويلها لاحقاً الى مستشار نفسي يقوم بالاتصال بصاحب الاستشارة وتقديم المساعدة له.

وأوضحت ل"الرياض" سارة الدوسري، مشرفة مركز الاتصال، أن المكالمات الواردة للمركز منذ إنشائه حتى شهر يوليو 2015 م بلغت (12545) مكالمة 45% ذكور و55% إناث، والفئات العمرية الأكثر تعاملاً مع المركز خلال العام الماضي بين19-30 سنة بنسبة 46%، وسلجت الاستشارات النفسية 96% والاستشارات عامة 4%، وسجلت الرياض أعلى المدن التي وردت منها اتصالات بنسبة 45%.

وأكدت المشرفة أنه تتم متابعة جودة الخدمات المقدمة وإعداد تقارير دورية وفق مؤشرات محددة مع آلية لقياس رضا المستفيدين وذلك من خلال الدراسات الاستطلاعية وخدمة التقييم.