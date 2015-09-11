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ضبط عاطل وبحوزتة 23 علبة ترامادول قبل ترويجها بالمنوفية

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ضبط عاطل وبحوزتة 23 علبة ترامادول قبل ترويجها بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزتة 23 علبة ترامادول قبل ترويجها بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث شرطة قسم منوف، من ضبط عاطل وبحوزته أقراص مخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضربالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد، رئيس مباحث قسم منوف يفيد من تمكن النقيب محمد جلال معاون المباحث من ضبط ” محمد.ن.م “22 سنة عاطل، ومقيم سبك الضحاك مركز الباجور وبحوزته عدد 23 علبة ترامادول، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5942 جنح قسم منوف لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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