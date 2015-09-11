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للمسنين.. قشر التفاح والطماطم يرجعك شباب ويقوى عضلاتك ويحميك من الشيخوخة

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للمسنين.. قشر التفاح والطماطم يرجعك شباب ويقوى عضلاتك ويحميك من الشيخوخة للمسنين.. قشر التفاح والطماطم يرجعك شباب ويقوى عضلاتك ويحميك من الشيخوخة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تفاحة يوميًا يمكن أن توقف ظهور الشيخوخة لأنها تساعد على منع تلف العضلات.

وقال علماء من جامعة إيوا، إن المواد الكيميائية الموجودة فى قشر التفاح يمكن أن تعزز نمو عضلات المسنين بعد شهرين فقط من العلاج.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن كلاً من قشر التفاح وقشر الطماطم الخضراء لهما خصائص كيميائية طبيعية يمكن أن تعزز قوة العضلات، وبالتالى تعمل على نضارة البشرة وتقلل ظهور الشيخوخة.

وأوضح الباحثون أن سبب إجهاد وفقدان العضلات فى الشيخوخة هو بروتين يسمى “ATF4” الذى يغير تشكيل الجينات، ويتسبب فى تجويع العضلات من البروتينات التى يحتاجها الجسم ليبقى شبابا وينعم بالقوة.

وأوضح الدكتور كريستوفر آدمز، أستاذ الطب الباطنى، أن هناك حمضين يعملان على وقف نمو تلك البروتين وهما حمض “ursolic”، الذى يوجد فى قشر التفاح، والآخر هو “tomatidine” الذى يوجد فى قشرة الطماطم الخضراء.

ويأمل الباحثون أن هذا الاكتشاف يؤدى إلى علاجات جديدة تستهدف المتقاعدين وغيرهم من كبار السن وتمكنهم من الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم لفترة أطول.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

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مصر 365