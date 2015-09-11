انتبه.. الليمون يضر مرضى ارتجاع المرىء وقرحة المعدة

الليمون الحامض من أهم الثمار التى لا يمكن الاستغناء عنها وعن فوائدها اليومية، فهو يحتوى على كم لا حد له من العناصر والفيتامينات، ويقى من الكثير من الأمراض كما هو معروف خاصة نزلات البرد وضعف المناعة والأنفلونزا.>يجيب الدكتور محمد ممدوح أخصائى أمراض الجهاز الهضمى عن السؤال، موضحا أن الليمون حامض بشدة، بل أن نسب الحموضة به عالية، وهى فى الوقت ذاته سر فوائده وسر فيتاميناته وعناصره التى يمد الجسم بها، إلا أنه ممنوع على بعض المرضى نتيجة هذا الحامض العالى.

ومن هنا نصح الدكتور ممدوح مرضى ارتجاع المرىء أو قرح المعدة، والمرضى المصابين بحالة من الحموضة المتكررة دون معرفة السبب، بتجنب تناول الليمون الحامض، لأنه يزيد من حموضة المعدة ويؤدى إلى ارتجاع الأحماض من المعدة بشكل مكثف، مما يزعج مرضى الارتجاع بشكل كبير، مما يسبب حالة من الشعور بحرقة المعدة والتهاب المرىء والشعور بالغثيان فى بعض الحالات.